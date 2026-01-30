Officiellt: Norrköping värvar mittfältare

Leo Lif, 20, är klar för IFK Norrköping.

Mittfältaren kommer senast från AFC Eskilstuna.

Foto: Bildbyrån

Mittfältaren Leo Lif har provtränat med IFK Norrköping under en tid. Nu står det klart att 20-åringen skriver på ett fyraårskontrakt med klubben.

– Det känns otroligt kul att äntligen vara här, det här var mitt mål med provspelet hela tiden. Det känns som en otroligt bra miljö – allt från ledare, alla runt föreningen och spelarna. Det är fantastiskt kul att vara här och med på resan tillbaka, säger Leo Lif via klubbens uttalande.

Sportchef Henrik Jurelius säger följande om nyförvärve:

– Leo kommer från en fin säsong och under sitt provspel har han visat att han har karaktär, ett driv och träningsvilja som passar in hos oss. Vi bedömer att han kan ta ytterligare steg i sin utveckling i IFK Norrköping, säger han.