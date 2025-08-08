Officiellt: Nwaneri skriver långt kontrakt med Arsenal

18-årige Ethan Nwaneri har spelat för Arsenal sedan 2015.

Nu står det klart att han blir kvar i London-klubben under en längre tid.

Detta då han har skrivit på ett femårsavtal med ”The Gunners”.

Det var som åttaåring Ethan Nwaneri började spela för Arsenals pojklag.

Sedan dess har yttermittfältaren tagit sig igenom samtliga akademilag, upp till U21 och in i A-laget.

Under fjolårssäsongen spelade 18-åringen 39 tävlingsmatcher för Arsenal i vilka det blev nio mål och två assist.

För detta belönas han nu med ett nytt kontrakt.

Under fredagen står det klart att yttern har skrivit på ett femårskontrakt med klubben.

– Jag är så exalterad över vad jag kan bidra med till laget. Jag vill hjälpa oss att vinna så mycket som möjligt och bringa glädje och ära till klubben. Det är här jag känner mig som hemma, säger Nwaneri i ett uttalande.