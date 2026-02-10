Officiellt: Oddevold värvar Filip Järlesand

Oddevold säkrar upp mellan stolparna.

Superettan-klubben har gjort klart med målvakten Filip Järlesand.

Foto: Bildbyrån

IK Oddevold slutade på en fjärdeplats i superettan i fjol. Nu har laget valt att plocka in en ny målvakt inför kommande säsong.

Burväktaren Filip Järlesand, 21, värvas från Skövde AIK och skriver ett ettårskontrakt med superettan-klubben.

– Oddevold verkar vara en bra klubb och även en bra grupp som vill framåt. Det känns inspirerande att representera ett Superettanlag igen och jag ser fram emot utmaningen och att vi snart kan börja spela tävlingsmatcher, säger Järlesand på klubbens hemsida.

Oddevolds manager Rikard Nilsson om nyförvärvet:

– Filip har varit med oss kort tid men visat att han är en ambitiös målvakt som vill något. Han kompletterar vår målvaktsuppsättning på ett perfekt sätt och det ska bli kul att följa hans utveckling under året.

Järlesand har tidigare representerat Degerfors.