Officiellt: Okeke lämnar Hammarby – klar för BP

Det blev drygt ett halvår i Hammarby.

Nu har Obilor Okeke lämnat för Brommapojkarna.

– Vi ser det här som en bra lösning, säger Bajens sportchef Mikael Hjelmberg.

Foto: Bildbyrån

Obilor Okeke anslöt till Hammarby IF från norska KFUM i somras i fjol. Det blev totalt elva framträdanden i Bajen och nu står det klart att han lämnar.

Okeke har presenterats av Brommapojkarna på ett kontrakt till och med 2029.

– Vi ser det här som en bra lösning för alla parter. Tiden i Hammarby blev inte som varken vi eller “Obi” hoppades på. Konkurrensen på våra ytterpositioner är stenhård och med övergången får ”Obi” en tydligare roll i sin nya klubb. Vi är också nöjda med den överenskommelse vi nått med Brommapojkarna, och BP får i sin tur en riktigt bra fotbollsspelare, säger sportchef Mikael Hjelmberg på Hammarbys hemsida.