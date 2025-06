Officiellt: Olivier Giroud lämnar Los Angeles FC

Olivier Giroud har gjort sitt i MLS.

Fransmannen lämnar Los Angeles FC.

Han uppges vara klar för Lille.

Olivier Giroud lämnar Los Angeles FC efter ett år. Under sin tid i USA hann fransmannen göra fem mål och tre framspel på 37 matcher för MLS-klubben.

Nu meddelar LAFC att Giroud bryter kontraktet.

Merci, Olivier.

📰 LAFC and Olivier Giroud have reached a mutual decision to part ways.

Giroud's final match with LAFC will be this Sunday, June 29, when the Black & Gold take on Vancouver at @BMOStadium at 6:30 pm PT.

— LAFC (@LAFC) June 27, 2025