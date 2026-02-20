Officiellt: Örebro SK säkrar upp talang

Fabian Wahlström, 18, belönas.

Mittfältaren skriver proffskontrakt med Örebro SK till och med 2028.

– Det känns jättekul att på riktigt komma upp och konkurrera, säger han i ett uttalande.

Örebro SK lyfter upp spelare från den egna akademin. Under fredagen meddelar superettan-klubben att mittfältaren Fabian Wahlström skriver ett A-lagskontrakt.

Avtalet sträcker sig till och med 2028 med en option på ytterligare ett år.

– Det känns jättekul att på riktigt komma upp och konkurrera på seniornivå samt att få spela i ett högre tempo. Alla har varit väldigt välkomnande och det är en härlig grupp. Nu har jag också varit med en vecka i Spanien och lärt känna alla lite bättre, vilket har hjälpt till. Jag tycker att jag kunnat visa mina styrkor i de chanser jag fått och det har över lag känts väldigt bra. Jag är därmed också tacksam till Enes och tränarstaben för deras förtroende och stöttning under den senaste tiden. Nu väntar en spännande säsong där jag hoppas på så mycket speltid som möjligt och bra resultat för sportklubben, säger Fabian Wahlström på ÖSK:s hemsida.

Örebros sportchef Enes Ahmetovic:

– Fabbe är en intelligent ung spelare som har en intressant benägenhet att gå i djupet från sin offensiva mittfältsposition. Det i kombination med hans prestationer under de tillfällen han har varit med oss kontinuerligt har han övertygat såväl mig som tränarna om att det här är ett naturligt steg för hans fortsatta utveckling. Det ska bli väldigt roligt att få fortsätta jobba med honom under de närmsta åren i svartvitt.