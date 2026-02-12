Officiellt: Örgryte IS värvar Tibbling Ugwo

Örgryte IS fortsätter att förstärka sin trupp inför 2026.

Nu har man presenterat en värvning från Assyriska, i form av Jerome Tibbling Ugwo.

– CJ besitter egenskaper och en profil vi sökt och kompletterar vår offensiv på ett bra sätt, säger sportchef Pontus Farnerud.

Foto: Bildbyrån

Med en dryg vecka kvar till tävlingspremiären 2026 presenterar Örgryte IS ett nyförvärv.

Detta i form av den 27-årige anfallaren Jerome Tibbling Ugwo som man har värvat från Assyriska i division ett.

– Min karriär är väl inte vad man anser som den mest ”normala”, men den har format mig till den spelaren jag är idag. Målsättningen har alltid varit att få spela i Allsvenskan, så att jag nu dessutom får den möjligheten med Örgryte som jag vet har kämpat hårt för att ta sig tillbaka in i finrummet, fyller mig bara med massa glädje, säger nyförvärvet i ett uttalande och fortsätter:

– Det känns superbra, jag hann käka lite frukost och träffa lagkompisarna lite snabbt nu innan videomötet. Så jag är taggad på att lyssna och ta in allt i min omgivning för att anpassa mig till laget så fort det går.

Pontus Farnerud, sportchef i Örgryte IS:

– CJ besitter egenskaper och en profil vi sökt och kompletterar vår offensiv på ett bra sätt. Han har tagit en annorlunda väg till elitfotbollen med en ambition och tålamod att spela på en så hög nivå som möjligt. Det ska bli spännande att se honom utvecklas ytterligare i vår miljö, säger han.

Förutom Assyriska har Jerome Tibbling Ugwo spelat för klubbar som Umeå FC och Karlbergs BK, samt amerikanska Portland Pilots och cypriotiska PAEEK Kyrenia.