Officiellt: Örgryte värvar försvarare

Michael Parker, 21, är klar för Örgryte.

Försvararen skriver på ett treårsavtal.

Foto: Bildbyrån

Örgryte förstärker inför kommande säsong. Försvaren Michael Parker från Championship-klubben West Bromwich Albion vävas. Försvararen skriver på ett treårskontrakt med klubben.

– Lagkamraterna välkomnade mig på ett väldigt positivt sätt och jag kände en tillhörighet som bara bidrog ännu mer till min vilja att ta steget att flytta till Sverige, säger nyförvärvet via klubbens uttalande.

Örgytes sportchef Pontus Farnerud säger följande om sitt nyförvärv:

– Det känns bra att vi tillsammans med WBA och Michael hittade en lösning för en permanent övergång. Michael har egenskaper som är sällsynta som vänsterfotad offensiv försvarsspelare med en snabbhet och storlek som är väldigt intressant. Under tiden han varit i vår miljö har han anpassat sig bra och kommit väl in i gruppen vilket är väldigt positivt och viktigt.