Officiellt: ÖSK-hjälten bryter avtalet

Han slog in den sista straffen som förkunnade att Örebro SK höll sig kvar i superettan.

Nu har Erik Andersson, tillsammans med klubben, valt att bryta sitt avtal.

– Jag har aldrig varit i ett så bra omklädningsrum, säger Andersson i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Efter en mycket rafflande andra kvalmatch mellan Örebro SK och Hammarby TFF stod Erik Andersson vid straffpunkten för att lägga hemmalagets femte spark från elva meter.

Den 28-årige mittfältaren visade prov på kyla och stänkte in det mål som innebar att sportklubben höll sig kvar i superettan efter en mirakulös upphämtning under slutet av säsongen.

I dag, fredag, står det dock klart att Andersson och ÖSK har valt att gå skilda vägar och bryta avtalet.

– När saker var tunga i höstas så hittade han formen i precis rätt läge. Det visar prov på karaktär att kunna göra det i det läget, både av honom och laget. Vi är tacksamma för hans tid i klubben och allra mest tacksamma för den där distinkta straffen som sköt oss kvar i Superettan. Den både har, och kommer säkerligen spelas massvis av gånger på skärmarna hos alla de som brinner för svartvitt. Stort tack för den här tiden Erik. Vi önskar dig ett stort lycka till i dina framtida åtaganden, säger sportchef Enes Ahmetovic i ett uttalande.

Totalt sett blev det spel i 45 matcher för Andersson i ÖSK-tröjan.

– Jag vill tacka för min tid i sportklubben och jag är så otroligt stolt över att få ha spelat framför dessa otroliga supportrar, och över att ha varit en del av denna otroliga spelargrupp. Jag har aldrig varit i ett så bra omklädningsrum, och trots motgångarna så kommer jag minnas min tid i Örebro som ett av de bästa åren i mitt fotbollsliv, tack vare mina lagkamrater. Slutet på säsongen 2025 kommer jag för alltid bära med mig. Jag önskar alla lagkamrater och supportrar ett stort lycka till 2026, säger Andersson i ett uttalande.

Var Erik Andersson fortsätter sin karriär står ännu inte klart.