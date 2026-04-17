Officiellt: Öster värvar dansk talang

Östers IF värvar från FC Nordsjälland.

Det är Noah Ayorinde, 18, som är klar för Smålandsklubben.

Foto: Bildbyrån

Östers IF stärker upp truppen under inledningen av säsongen i superettan. Det är den danska talangen Noah Ayorinde ansluter från FC Nordsjälland.

Kontraktet med Öster sträcker sig över säsongen 2030.

– Jag har bara hört bra saker som föreningen och mina första intryck är väldigt positiva, säger 18-åringen på Östers hemsida.

Sportchef Ola Larsson:

– Noah är en spännande spelare som varit eftertraktad på marknaden och att vi lyckas knyta till oss en talang av den här kalibern tycker jag är en fjäder i hatten för vår verksamhet. Tanken är att han ska inleda de första veckorna i P19 för att sedan slussas in i vår A-lagsverksamhet.

