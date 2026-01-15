Officiellt: Östersund värvar norsk anfallare

Östersunds FK fortsätter att förstärka truppen.

Nu står det klart att den norske anfallaren Abel Stensrud har skrivit på för superettanklubben.

Foto: Bildbyrån



Östersunds FK presenterar ännu ett nyförvärv. Klubben meddelar på sin officiella hemsida att Abel Stensrud är klar för spel i superettan. Den 23-årige anfallaren ansluter från norska Skeid och har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till och med säsongen 2027.

– Abel är en mycket spännande forward och en vass avslutare som älskar att vinna, säger sportchefen Stefan Lundin på klubbens hemsida och fortsätter:

– Det är en aktiv och intensiv spelartyp som helt säkert kommer göra avtryck. Vi är mycket glada över att Abel valt oss och ser fram emot kommande år tillsammans.

Stensrud ser fram emot sitt nya äventyr i svensk fotboll:

– Det är något väldigt spännande som är på gång här. Jag är en målgörare som är bra med båda fötterna och har bra erfarenhet. Målsättningen är att göra det bra som kollektiv, vinna matcher och jobba hårt för laget, säger han.

Under tiden i Skeid stod Stensrud för 27 mål och tre assist på 39 tävlingsmatcher.