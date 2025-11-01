Officiellt: Patrick Vieira får sparken

Genoa ligger sist i Serie A.

Nu får tränaren Patrick Vieira sparken.

Det meddelar klubben.

Foto: Alamy

Genoa har haft en tuff inledning på säsongen i Serie A. Den liguriska klubben ligger sist i tabellen och har ännu inte vunnit en enda match den här säsongen. Nu agerar klubben.

Under lördagen meddelar Genoa att tränaren Patrick Vieira får sparken.

”Klubben vill tacka tränaren och hans personal för det engagemang och den professionalism de har visat under hela sitt arbete och önskar dem all lycka i deras framtida karriärer”, skriver Genoa i ett pressmeddelande.

Patrick Vieira anslöt till Genoa vintern 2024. Totalt blev det 37 matcher under hans ledning.

Fransmannen har tidigare tränat Nice, Strasbourg och Crystal Palace.