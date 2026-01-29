Officiellt: Peking värvar från Crystal Palace

IFK Norrköping förstärker.

Den damallsvenska klubben har gjort klart med Isabella ”Izzy” Sibley från Crystal Palace.

– Norrköping stod ut för mig och jag har bara hört positiva saker om laget, säger hon.

Foto: Alamy / Bildbyrån

Under torsdagen meddelar den femman IFK Norrköping ett nyförvärv inför säsongsstarten 2026. Det rör sig om den 26-åriga anfallaren Isabella Sibley som ansluter från Crystal Palace i den engelska andraligan WSL 2.

Sibley har kritat på ett kontrakt med ”Peking” som sträcker sig över 2027. Enligt Crystal Palace lämnar anfallaren den engelska klubben ”efter ömsesidig överenskommelse”.

”Crystal Palace Women kan bekräfta att Isabella Sibley har lämnat klubben efter ömsesidig överenskommelse.”, skriver klubben.

– Obos damallsvenskan är en toppliga, Norrköping stod ut för mig och jag har bara hört positiva saker om laget och den resa man är på samt att staden har en stark identitet och fotbollskultur, säger hon i ett uttalande.

I Crystal Palace var Sibley lagkamrat med bland annat den tidigare IFK Norrköping-spelaren My Cato.

– Vi har pratat mycket den senaste tiden, hon hade bara gott att säga om IFK och var glad för min skull. Det uppmuntrade mig och gav mig en bra känsla att komma hit och visa vad jag går för i en förening som hon talar så gott om. Jag respekterar henne väldigt mycket, så hennes ord betyder mycket, säger anfallaren.

Sportchef Dennis Popperyd:

– Isabella har kommer direkt från en bra nivå med exakt den intensitet och vinnarskalle som är en del av vår IFK-identitet. Hon är aggressiv i press, jobbar hårt i bägge riktningar och sätter tempo i anfallsspelet. Hon har samtidigt en hög teknisk kvalitet som gör att hon kan avgöra matcher. Denna värvning spetar vår anfallsbesättning och vi är väldigt glada över att hon vill fortsätta sin resa som spelare i IFK.