Officiellt: Peking värvar Ingrid Vadder

IFK Norrköping har gjort klart med ett nyförvärv.

Detta i form av anfallaren Ingrid Vadder.

– Det är en väldigt spännande spelare, säger sportchef Dennis Popperyd i ett uttalande.

Foto: IFK Norrköping

Efter en stark säsong i damallsvenskan 2025 har IFK Norrköping gjort klart med en ny förmåga inför säsongen 2026.

Hon heter Ingrid Vadder, är 26 år gammal och en offensiv pjäs som senast kommer från spel i Hønefoss BK. Med IFK Norrköping har Vadder skrivit på ett avtal över två år.

– Det är väldigt kul, jag har blivit väl mottagen och är taggad, säger Vadder i ett uttalande och fortsätter:

– Jag ser svensk fotboll som ett steg upp, särskilt vad gäller den infrastruktur som finns runt lagen och professionaliteten. Det lockade mig hit till Norrköping och jag tror att det är ett väldigt bra steg för min utveckling att komma till IFK.



”Pekings” sportchef, Dennis Popperyd:

– Inger är en ytterforward som ger oss flera offensiva alternativ. Hon är teknisk, stark i sina 1-mot-1-egenskaper och spelar med en tydlighet tuffhet och aggressivitet som vi verkligen gillar. Det är en väldigt spännande spelare att få in i miljön, och jag är både glad och förväntansfull över att se henne hos oss, säger Popperyd i ett uttalande.