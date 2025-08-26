Philip Billing lämnar AFC Bournemouth.

Mittfältaren flyttar hem till Danmark och FC Midtjylland.

– Midtjylland har visat ett ihållande intresse för mig de senaste åren, och jag känner att det är rätt tidpunkt nu, säger han.

Philip Billing spenderade våren på lån hos Napoli från AFC Bournemouth och var med och vann Scudetton.

Nu står det klart att den danske mittfältaren flyttar hem. Han har idag presenterats av FC Midtjylland.

– Det är fantastiskt att äntligen ha det på plats – verkligen efterlängtat. Jag är stolt över att kunna kalla mig FC Midtjylland-spelare, och jag är glad över att vara tillbaka i Danmark, säger han och fortsätter:

– Midtjylland har visat ett ihållande intresse för mig de senaste åren, och jag känner att det är rätt tidpunkt nu. Jag har alltid tänkt att om jag skulle gå till Superligan en dag, skulle jag fortfarande ha många år kvar på högsta nivå. Det här är den perfekta tiden.

Billing har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2030.