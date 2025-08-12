Illia Zabarnyi, 22, är klar för Paris Saint-Germain.

Enligt Fabrizio Romano betalar PSG 66 miljoner euro för Bournemouths mittback.

Under tisdagsmorgonen meddelade den franska ligamästaren Paris Saint-Germain att klubben har gjort klart med den 22-åriga försvararen Illja Zabarnyi från Bournemouth i Premier League.

– Vi är glada över att fortsätta stärka vårt kollektiv med värvningen av Illia Zabarnyi. Illia är en begåvad internationell spelare och en fantastisk professionell spelare – han kommer att bidra stort till allt vi bygger upp på lång sikt i Paris Saint-Germain, säger Nasser Al-Khelaïfi, president i PSG, i ett uttalande.

Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Illia Zabarnyi. ✍️



Le défenseur central de 22 ans, qui portera le numéro 6, devient ainsi le premier joueur ukrainien de l’histoire du club. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

Enligt transfergurun Fabrizio Romano går värvningen på omkring 66 miljoner euro (motsvarande 740 miljoner kronor), plus ett antal bonusar.

– Jag är väldigt glad över att ansluta till Paris Saint-Germain, världens bästa klubb, med det bästa projektet. Jag är här för att ge allt jag har på planen och jag ser fram emot att göra min debut och upptäcka supportrarna, säger Zabarnyi.

Illja Zabarnyi blir den första ukrainaren någonsin att representera Paris Saint-Germain.