Officiellt: PSG värvar Lucas Chevalier

Lucas Chevalier är klar för Paris Saint-Germain.

Målvakten kritar på ett avtal till 2030.

– Jag är ett barn som lever sin dröm, säger han på klubbens hemsida.

Paris Saint-Germain ser ut att bli av med stjärnmålvakten Gianluigi Donnarumma. Nu plockar de in 23-årige Lucas Chevalier från Lille.

Målvakten skriver på ett kontrakt till 2030 med den franska jätten.

– Jag är ett barn som lever sin dröm. Ända sedan jag var liten har jag velat spela på den allra högsta nivån. Jag vill tacka ordförande Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos och tränaren Luis Enrique, hela hans tränarstab och alla som arbetat hårt för att få mig till Paris Saint-Germain. Jag är verkligen glad över att vara här. Jag kommer att bära den här tröjan med passion och ambition, säger han på klubbens hemsida.

Chevalier står noterad för totalt 127 matcher i Lille och har även representerat Frankrike i U21 och U23-landskamper