Officiellt: Rafael Benitez tar över Panathinaikos

Den förre Real Madrid- och Liverpool-tränaren Rafael Benitez har hittat ett nytt jobb.

Under fredagen står det klart att han blir ny huvudtränare för Panathinaikos.

Foto: Bildbyrån

Den förre Real Madrid– och Liverpool-tränaren Rafael Benitez fick sparken av Celta Vigo i slutet av 2024.

Sedan dess har den spanske tränaren stått utan uppdrag, fram till idag.

Nu står det nämligen klart att 65-åringen har fått ett nytt jobb – i Grekland.

Han kommer framgent att träna storklubben Panathinaikos. Vad gäller kontraktstid saknas information om detta, men enligt uppgifter sträcker sig kontraket fram till sommaren 2028.

I Panathinaikos finns sedan tidigare svenske Alexander Jeremejeff, vars lag har haft en tuff säsongsinledning då man bara ligger sjua i den inhemska ligan.