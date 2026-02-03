Officiellt: Rami Kaib klar för Halmstads BK

Rami Kaib imponerade på lån i Halmstads BK.

Nu blir ytterbacken kvar i klubben.

Parterna skriver ett treårskontrakt.

Foto: Bildbyrån

Rami Kaib lånades ut av IF Elfsborg till Halmstads BK under fjolårssäsongen. Där noterades han för 13 framträdanden.

Nu meddelar Halmstads BK att man är överens med Elfsborg om en permanent övergång av Kaib. Avtalet är skrivet över tre år.

– Det känns väldigt bra att äntligen ha Rami permanent hos oss. Under hösten visade han att han passar utmärkt in i vår miljö, både på och utanför planen, och i det arbete vi vill bygga upp på kort och lång sikt, säger HBK-sportchefen Jesper Westerberg.

Rami Kaib har tidigare representerat klubbar som Djurgården och Heerenveen.