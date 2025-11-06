Officiellt: Ravnell och Burvall lämnar IFK Norrköping

Sabina Ravnell och Elsa Burvall lämnar IFK Norrköping efter säsongen.

Det meddelade klubben under onsdagskvällen.

– Jag vill rikta ett stort tack till Elsa och ”Sabbe” för deras insatser i IFK Norrköping dessa år, säger sportchef Dennis Popperyd via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Sabina Ravnell och Elsa Burvall har varit med om flera uppflyttningar och historiska ögonblick i IFK Norrköping, men den sagan är slut. Duon lämnar klubben efter säsongen i samband med att deras kontrakt går ut.

Ravnell anslöt till klubben 2020 när Peking gick upp i Elitettan. Efter en bra start på förra säsongen drabbades Ravnell av en korsbandsskada och under årets säsong kunde hon göra comeback.

– Norrköping har verkligen blivit ett hem för mig och jag är så tacksam att jag fått vara med den fantastiska resan från div.1 till ett topplag i OBOS Damallsvenskan. Så många år med så mycket känslor, framgångar och bakslag har gjort att jag växt som person och spelare, men det är dags att vända till ett nytt kapitel. Främst vill jag tacka våra helt fantastiska supportrar som har varit med på resan upp och som var ett enormt stöd under min skada, och alla runt föreningen som fått mig att känna mig som hemma, säger Sabina Ravnell via klubbens uttalande.

Elsa Burvall anslöt 2022 och mittfältaren var en viktig kugge för uppflyttningen till damallsvenskan.

– Att sätta ord på fyra år är svårt, men det jag tar med mig mest är att jag haft ett underbart lag runt mig. Tack för gemenskapen, glädjen och alla fina stunder tillsammans. Supportrar har gjort resan ännu finare, säger Elsa Burvall till klubben.



Sportchef Dennis Popperyd säger följande om duon.

– Jag vill rikta ett stort tack till Elsa och ”Sabbe” för deras insatser i IFK Norrköping dessa år. Det är två spelare som är väldigt delaktiga i det arbete som gjort att vi år efter år tagit nya kliv och nått nya milstolpar. Jag och hela IFK Norrköping önskar dem stort lycka till i framtiden.