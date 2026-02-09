Officiellt: RB Leipzig förlänger med målvaktstrio

Maarten Vandevoordt, Peter Gulacsi och Leopold Zingerle.

Det är tre målvakter som alla har fått sina kontrakt förlängda hos RB Leipzig.

Det meddelar den tyska klubben under måndagen.

Foto: Bildbyrån

Den belgiska målvakten Maarten Vandevoordt, 23, har spelat för RB Leipzig sedan sommaren 2024 och har nu fått sitt avtal förlängt fram till sommaren 2030 och sägs vara den tyska klubbens förstaval under nästa säsong.

Den rutinerade ungerska målvakten Peter Gulacsi har varit Leipzig trogen sedan 2015 och står totalt sett noterad för spel i hela 360 matcher. Nu har 35-åringen fått sitt avtal förlängt fram till sommaren 2027.

Den tredje, och sista, målvakten vars kontrakt har förlängts är Leopold Zingerle. Den 31-årige tysken har hållit till i Red Bull-klubben sedan sommaren 2023 och kommer nu att spela vidare fram till sommaren 2028.

RB Leipzig befinner sig på en fjärdeplats i Bundesliga efter 21 omgångar.