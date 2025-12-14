Officiellt: Real Sociedad sparkar huvudtränaren

Sergio Francisco tog över Real Sociedad i somras.

Nu har han fått sparken.

Det meddelar den baskiska klubben under söndagen.

Foto: Alamy

Under sommaren anställde spanska Real Sociedad Sergio Francisco som ny huvudtränare.

Sedan dess har den 46-årige spanjoren lett den baskiska klubben under 18 matcher – varav 16 i La Liga.

Med 16 poäng på lika många matcher har ledningen i Real Sociedad fått nog och valt att sparka sin tränare, tillsammans med assisterande tränaren Iosu Rivas.

Totalt sett har Francisco spenderat elva säsonger i Real Sociedad där han har varit tränare för både akademin och reservlagen.

Nu kommer Jon Ansotegi att leda Real Sociedad fram till jul.