Officiellt: Real Sociedad sparkar huvudtränaren
Sergio Francisco tog över Real Sociedad i somras.
Nu har han fått sparken.
Det meddelar den baskiska klubben under söndagen.
Under sommaren anställde spanska Real Sociedad Sergio Francisco som ny huvudtränare.
Sedan dess har den 46-årige spanjoren lett den baskiska klubben under 18 matcher – varav 16 i La Liga.
Med 16 poäng på lika många matcher har ledningen i Real Sociedad fått nog och valt att sparka sin tränare, tillsammans med assisterande tränaren Iosu Rivas.
Totalt sett har Francisco spenderat elva säsonger i Real Sociedad där han har varit tränare för både akademin och reservlagen.
Nu kommer Jon Ansotegi att leda Real Sociedad fram till jul.
