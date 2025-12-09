Officiellt: Roar Hansen tar över Eskilsminne

Roar Hansen tar över som tränare för Eskilsminne.

Det meddelar klubben under tisdagen.

Foto: Bildbyrån

Roar Hansen har under den gånga säsongen tränar Varberg Bois men han lämnade efter säsongen då hans kontrakt gick ut.

Nu har han gjort klart med en ny klubb. Han tar över Eskilsminne IF i ettan södra.

– Det är med stor glädje vi presenterar Roar Hansen som ny huvudtränare för Eskils herrseniorer. I rekryteringen har vi velat tillsätta en tränare som förenar stabilitet och långsiktighet med den drivkraft och erfarenhet som krävs för att utveckla vårt herrlag vidare, säger klubbchefen André Petersson till hemsidan och fortsätter:

– Roar är en engagerad och tydlig ledare som får både individer och lag att ta nästa steg. Hans ledarskap kommer att ge vårt arbete kraft och riktning, och tillsammans med staben ser vi fram emot den resa vi nu gör de kommande åren.

Eskilsminne slutade på tionde plats i år.