Officiellt: Rob Edwards tar över Wolves

Wolverhampton har hittat sin nye huvudtränare.

Det är Middlesbrough-coachen Rob Edwards som tar över krisklubben.

Foto: Alamy

Wolverhampton bekräftade tidigare att huvudtränaren Vitor Pereira sparkas efter en period av svaga resultat. Nu står det klart vem som ersätter portugisen.

Under onsdagen meddelar klubben att Rob Edwards blir ny huvudtränare i Wolves.

– Den energi han (Edwards) bidrar med utanför planen måste vi få ut på planen. Vi måste vara realistiska med var vi är, och vi måste definitivt hållas ansvariga. Vi måste nu få in den tron ​​i spelarna snabbt och tro att Rob kommer att vara fantastisk kulturellt för hela fotbollsklubben, säger Wolves-toppen Matt Jackson i ett uttalande.

Edwards kommer senast från ett huvudtränaruppdrag i Championship-klubben Middlesbrough. Han har även representerat Wolves som spelare och gjort 111 matcher för klubben.