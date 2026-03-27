Officiellt: Robert Grandén ny sportchef i Landskrona

Landskrona Bois har hittat sin efterträdare till Billy Magnusson.

Detta i form av Robert Grandén, som är ny sportchef i klubben.

Landskrona Bois har stått utan sportchef sedan Billy Magnusson lämnade klubben för en tjänst i Västerås SK i början av året.

Nu har man hittat efterträdaren till Magnusson, och presenterat honom på sin hemsida.

Under fredagen står det klart att 45-årige Robert Grandén tar över rollen som sportchef i klubben och gör sin första arbetsdag på onsdag nästa vecka. Grandén kommer senast från ett uppdrag som projektledare i Halmstads BK.

– Vi är mycket glada över att kunna presentera vår nya sportchef Robert Grandén. Rekryteringen har varit process där vi har sökt en person med både stark kompetens och rätt värderingar för vår verksamhet, säger Landskronas klubbchef Kalle Olsson i ett uttalande och fortsätter:

– Med sitt driv, ledarskap och sitt sätt att se på utveckling känns det här helt rätt för oss. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan fortsätta ta steg framåt i vår sportsliga organisation och stärka vårt BoIS ytterligare.