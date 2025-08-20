Roma förstärker inför Serie A-säsongen.

Den italienska klubben värvar Leon Bailey, 28, från Aston Villa.

Yttern ansluter på ett lån över säsongen.

AS Roma har gjort klart med den 28-åriga yttern Leon Bailey som ansluter på ett säsongslångt lån från Premier League-klubben Aston Villa. Det meddelar den italienska huvudstadsklubben under onsdagen.

Bailey, som anslöt till Villa från tyska Bayer Leverkusen 2021, blir den första jamaikanska spelaren att representera Roma någonsin.

Roma slutade på femteplats i Serie A förra säsongen.