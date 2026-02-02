Officiellt: Roma lånar in Zaragoza

Bryan Zaragoza, 24, lånas ut på nytt.

Denna gången lånas spanjoren ut till Roma.

Foto: Bildbyrån

Bryan Zaragoza tillhör Bayern München till vardags men var under förra säsongen utlånad till Osasuna och denna säsongen till Celta Vigo.

Nu kommer beskedet att det blir det ännu en utlåning. Denna gången är det ett lån till Roma, och i låneavtalet ingår även en köpoption, det skriver klubben på sin hemsida.

– Jag hoppas vi ses snart på stadion, forza Roma, säger han via klubben.