Officiellt: Rosengård bryter med tränaren

Rosengård går mot en fiaskosäsong.

Nu får huvudtränaren Joel Kjetselberg gå.

Enligt Sportbladet tar Martin Möller över mästarklubben.

FC Rosengård kom från en succésäsong i fjol när Malmö-laget fullständigt slaktade damallsvenskan. I år har det gått tyngre och efter 17 omgångar placerar sig de regerande mästarna på elfteplats i tabellen, fyra poäng framför Brommapojkarna på negativ kvalplats.

Nu har Rosengård beslutat sig för att gå skilda vägar med tränaren Joel Kjetselberg. Under tisdagen meddelade klubben att parterna har kommit överens om att bryta avtalet och att Kjetselberg därmed inte längre är tränare för FC Rosengård.

”Efter dialog mellan parterna har vi tillsammans kommit överens om att avtalet mellan klubben och huvudtränare Joel Kjetselberg härmed avslutas.”, skriver klubben i ett uttalande.

Totalt blev det fyra säsonger i klubben för Kjetselberg.

Han blir ersättaren

Enligt Sportbladet kommer U23-landslagets huvudtränare Martin Möller ta över Rosengård. Det framgår dock inte när han väntas ansluta.

Möllers kontrakt med SvFF sträcker sig över resten av året, enligt tidningen.