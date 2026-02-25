Officiellt: Saku Ylätupa återvänder till Finland

Han har spelat i både AIK, Gif Sundsvall och Kalmar FF.

Nu vänder Saku Ylätupa hem till Finland – för spel med IF Gnistan.

– Jag förväntar mig att vi kan få Sakus karriär på rätt kurs, säger sportchefen Jarkko Jokiranta i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha spenderat nära två år i Ajax akademi flyttade Saku Ylätupa till AIK inför säsongen 2019. Under de efterföljande åren har den i dag 26-årige finländaren betat av spel i klubbar som IFK Mariehamn, Gif Sundsvall och Kalmar FF.

Efter fjolårssäsongen löpte ytterns avtal med KFF ut. Nu står det klart att karriären fortsätter i Finland, och högstaligaklubben IF Gnistan. Där kommer han att spela fram till slutet av juli, med option över 2027.

– Jag kommer hit med en väldigt bra känsla och jag ser fram emot att träna och spela, säger Ylätupa i ett uttalande.

Sportchefen Jarkko Jokiranta:

– Saku är framför allt en högkvalitativ spelare med över 60 allsvenska matcher i allsvenskan. Jag förväntar mig att vi kan få Sakus karriär på rätt kurs, säger Jokiranta.

I fjol slutade Gnistan på en sjätteplats i Veikkausliiga.