Officiellt: Samuel Dahl lånas ut till Benfica

Det blir ett utlån för Samuel Dahl.

Under natten till tisdag stod det klart att svensken kommer att spela för Benfica.

Låneavtalet innehåller även en option.

Sedan Samuel Dahl lämnade Djurgården för Roma under sommaren har vänsterbacken haft det svårt med speltid.



Under natten till tisdag står det klart att det blir ett utlån för 21-åringen, efter en hel del rapporter.



Framgent kommer Dahl att spela för portugisiska Benfica under ett utlån som innehåller en köpoption.



Den säger transferspecialisten Fabrizio Romano ligger på 115 miljoner kronor (10 miljoner euro) och Rom-klubben äger också rätten till 20 procent av spelarens vidareförsäljning.



I Roma står Dahl noterad för tre matcher. Han har tidigare spelat för Djurgården, Örebro SK, Västerås SK och AIK.

