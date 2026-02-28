Officiellt: Sandviken värvar ytter från slovenskt topplag

Sandvikens IF har gjort klart med ett nyförvärv.

Detta i form av Anomnachi Chidi, från slovenska NK Celje.

– Anom var en av Ettans bästa offensiva spelare 2024, säger chefsscouten Elias Gärdh.

Foto: Bildbyrån

Med två dagar kvar till hemmamatchen mot Gais i svenska cupen presenterar Sandvikens IF ett nyförvärv på ytterpositionen.

Detta i form av Anomnachi Chidi, 21, som har köpts loss från NK Celje som just nu leder den slovenska högstaligan.

Under den senaste veckan har Chidi tränat med superettan-klubben, vilket nu har resulterar i ett treårsavtal.

– Det känns jättebra och spännande. Nu är jag redo att bara köra igång, säger Chidi i ett uttalande och fortsätter:

– Jag gillar fotbollen som Sandviken spelar och hela ambitionen som klubben har, både på planen och utanför.

Elias Gärdh, chefsscout och assisterande tränare i Sandviken:

– Anom var en av Ettans bästa offensiva spelare 2024 och som vi följde redan då. Nu uppstod möjligheten att rekrytera honom och det passar perfekt in i vårt truppbygge. Som spelare är han en genombrottskraftig ytter som kan löpa och dribbla sig in bakom motståndarens backlinje. Han har också en bra slutprodukt med framförallt ett riktigt vasst avslut, säger han i ett uttalande.

Anomnachi Chidi har tidigare spelat för klubbar som BK Häcken, Ahlafors och Nordic United.