Nu är det officiellt.

Santeri Haarala lånas ut till Degerfors IF.

– För Santis del behöver han speltid och han kommer till ett lag som kommer att passa honom väldigt bra, säger sportchef Bosse Andersson.

Foto: Bildbyrån

Det har spekulerats och ryktas en hel del kring Santeri Haarala i sommar.

Nu står det dock klart att finländaren lånas ut av Djurgården till Degerfors IF.

– För Santis del behöver han speltid och han kommer till ett lag som kommer att passa honom väldigt bra och där hans egenskaper kommer att vara till stor nytta. Han är väl förberedd och det finns ett stort förtroende för honom, så jag är övertygad om att Santeri kommer att ha en stark utveckling i Degerfors under hösten, säger sportchef Bosse Andersson.

Lånet sträcker sig över resten av säsongen.

– Nu vill jag göra allt jag kan för att bidra till att Degerfors klarar sig kvar i Allsvenskan och det som varit mest avgörande för att jag kom hit är att såväl klubben som tränaren har visat ett stort förtroende för mig och varit väldigt tydliga med att att de vill ha mig här, säger Haarala själv.