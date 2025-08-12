Sebastian Ring, 30, har hittat en ny klubbadress.

Svensken är klar för Omonia Aradippou på Cypern.

Det blev bara ett år i grekiska PAS Lamia 1964 för svenske Sebastian Ring. Den tidigare Örebro SK- och Kalmar FF-spelaren är klar för en flytt till den cypriotiska högstaligaklubben Omonia Aradippou.

Ring har kritat på ett kontrakt som sträcker sig fram till nästa sommar.

Sebastian Ring har tidigare representerat klubbar som polska Wisla Krakow, Amiens SC i Frankrike och engelska Grimsby Town. Han har totalt gjort 81 matcher för Örebro SK.