Officiellt: Sibelius lämnar Falkenberg

Falkenbergs FF bekräftar ett avsked.

Mittfältaren Lucas Sibelius, 23, lämnar klubben.

– Nu är det dags för mig att ta nästa steg, säger FFF-produkten i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Falkenbergs FF slutade på en femte plats i superettan den gångna säsongen. En av de utmärkande spelarna var mittfältaren Lucas Sibelius. 23-åringen spelade samtliga matcher och gjorde fem mål och nio assist 2025.

Under lördagen står det klart att Sibelius inte fortsätter i FFF. Den egna produkten valde att tacka nej till klubbens kontraktsförslag.

– Stort tack, Falkenbergs FF! Nu är det dags för mig att ta nästa steg och känna på en ny miljö och nya utmaningar. Jag vill tacka för att ni har gjort mig till den fotbollsspelare jag är idag. Lagkamrater, tränare och alla runt om och inuti klubben – ingen nämnd, ingen glömd. Jag önskar föreningen stort lycka till framöver. På återseende, säger Sibelius på klubbens hemsida.

Sportchefen Andreas Jankevics:

– Lucas Sibelius är en egen produkt, som gått hela vägen genom föreningen. Det är solklart att vi gärna velat att Lucas skulle vara kvar och med på vår resa. Vi erbjöd Lucas ett kontraktsförslag och gjorde vad vi kunde för att få ha honom kvar men han har valt att ta chansen när han får möjlighet att spela på nästa nivå. Vi önskar Lucas lycka till och hoppas på ett återseende.

Totalt blev det 175 matcher och 16 mål för Sibelius i Falkenberg.