Officiellt: Silva klar för Dortmund

Fabio Silva lämnar Premier League.

Portugisen ansluter till tyska Dortmund.

Foto: Alamy

Borussia Dortmund har gjort klart med en ny spelare. Fabio Silva ansluter från Wolverhampton.

Kontraktet med den tyska jätten sträcker sig över fem år. Enligt transferexperten Fabrizio Romano landar den totala affären på strax över 25 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 287,5 miljoner kronor.

Fabio Silva anslöt till Wolves som 18-åring och var förra säsongen utlånad till Las Palmas.