Officiellt: Simon Marklund förlänger med ÖFK

Östersunds FK säkrar upp Simon Marklund.

Mittfältarens nya kontrakt sträcker sig över 2026.

– Östersund har blivit som ett hem för mig, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Östersunds FK gör sig redo för en ny säsong i superettan. Under fredagen meddelar man att Simon Marklund förlänger.

Mittfältarens nya avtal sträcker sig över säsongen 2026.

– Det känns väldigt kul. Östersund har blivit som ett hem för mig och jag trivs väldigt bra i staden och med laget. Nu ska vi göra det som går och bygga vidare från förra säsongen, där jag känner att jag som en bärande spelare kan hjälpa till med mina egenskaper, säger Marklund på klubbens hemsida.

ÖFK:s sportchef Stefan Lundin:

– Simon har varit en viktig spelare ända sedan han anslöt till ÖFK sommaren 2023. Han är en väldigt skicklig fotbollsspelare som dessutom alltid bidrar med ett hårt arbete.

Marklund noterades för sex mål och fyra framspel på 30 matcher i superettan den gångna säsongen.

