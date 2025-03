Officiellt: Simon Sandberg klar för Sirius

IK Sirius värvar nytt inför allsvenskan.

Nu står det klart att Simon Sandberg skriver på för Uppsalaklubben.

– Det känns hur bra som helst. Det är skönt att allt är på plats och jag ser fram emot att komma igång med laget, säger ytterbacken på klubbens hemsida.

Transferfönstret stänger vid midnatt på tisdag. Nu har IK Sirius gjort klart med ytterbacken Simon Sandberg inför den allsvenska säsongen. Det var Sportbladet som under söndagen gick ut med att Sandberg var nära en allsvensk comeback och nu är affären klar.

– Det känns hur bra som helst. Det är skönt att allt är på plats och jag ser fram emot att komma igång med laget, säger 30-åringen på Sirius hemsida.

Han fortsätter:

– Jag tror jag bland annat kommer kunna bidra med min erfarenhet och att jag kommer komma in med ny energi. Jag har varit med ett tag nu och hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från spel både utomlands och från andra klubbar i Allsvenskan. Det ska bli väldigt spännande att få träffa alla och vara med och bidra till lagets fortsatta utveckling.

Sirius chef för herrlaget Jonathan Edström om nyförvärvet:

– Att vi får in Simon här fram till sommaren känns jättebra. Det är en duktig fotbollsspelare som passar bra in i vårt spelsätt och en väldigt bra person med kort startsträcka i gruppen. Vår plan har egentligen varit att inte värva mittback nu, då vi har haft tålamod med Patricks situation och räknat med honom under våren, men i samband med att han fick ytterligare ett bakslag här för någon vecka sedan så kände vi att vi behövde agera på kort sikt, säger Ederström.

Simon Sandberg har tidigare representerat Hammarby och BK Häcken och kommer senast från spel i grekiska Lamia.