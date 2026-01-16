Officiellt: Sirius lånar ut Adam Wikman

Adam Wikman lämnar IK Sirius.

Mittfältaren lånas ut till danska Silkeborg.

Kontraktet sträcker sig till sommaren.

Foto: Bildbyrån

Adam Wikman har bara representerat IK Sirius under sin spelarkarriär. Nu meddelar klubben att 22-åringen lämnar Uppsalaklubben på lån.

Wikman ansluter till danska Silkeborg på ett avtal fram till sommaren.

– Vi har en bra relation med Silkeborg och har vetat om deras intresse för Adam länge. Parallellt med det har vi haft diskussioner med Adam om att han behöver spela mer fotboll och när Silkeborg sen blev konkreta med ett upplägg som också passade Sirius, så kändes det som en väldigt bra lösning för alla parter.Vi tror fortfarande på Adam och vi ser det här lånet som en viktig del i hans fortsatta utveckling, såväl på planen som utanför planen. Spelsätt och roll passar Adam perfekt och nu är det upp till honom att visa Kent att han ska spela och bidra. Vi önskar både Adam och Silkeborg stort lycka till fram till sommaren, säger Sirius sportchef Jonathan Ederström på klubbens hemsida.

Wikman står noterad för totalt tre mål och två assist på 80 matcher i Sirius.