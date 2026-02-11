Officiellt: Soumah lämnar Malmö FF

Malmö FF lånar ut Salifou Soumah.

22-åringen ansluter till polska Radomiak Radom.

Malmö FF värvade Salifou Soumah under sommaren i fjol från azeriska Zira. Tiden i MFF hade mer att önska och det blev bara sju framträdanden i allsvenskan för yttern.

Nu står det klart att Soumah lånas ut med obligatorisk köpoption till Radomiak Radom i Polen.

– Salifou Soumah var en spelare som vi hade haft koll på sedan en tid tillbaka när han kom till oss. Han har intressanta egenskaper som vi förväntade oss kunna dra nytta av. Tyvärr har han inte lyckats etablera sig på det sätt vi hoppats på. Vi tror det är bäst för båda parter att han fortsätter sin karriär på annat håll och önskar honom lycka till i framtiden, säger MFF-sportchefen Daniel Andersson på klubbens hemsida.

Enligt tidigare uppgifter landar övergången på 800 000 euro, vilket motsvarar ungefär 8,5 miljoner kronor.

Radomiak Radom ligger sexa i den polska högstaligan.