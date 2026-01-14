Officiellt: Spurs kapar värvning

Tottenham Hotspur värvar Conor Gallagher, 25.

Mittfältaren har skrivit på ett ”långt kontrakt” med London-klubben.

– Jag ville bli en Spurs-spelare och lyckligtvis kände klubben likadant, säger han i ett uttalande.

Foto: Alamy

Tidigare i veckan rapporterades Aston Villa vara i långt gångna förhandlingar med Atlético Madrid om en värvning av den 25-åriga mittfältaren Conor Gallagher. Så blir det inte. I stället är engelsmannen klar för Premier League-rivalen Tottenham Hotspur.

London-klubben presenterade nyförvärvet under onsdagskvällen. Gallagher har skrivit på ett ”långt kontrakt” med Spurs.

– Jag ville bli en Spurs-spelare och lyckligtvis kände klubben likadant. Det var väldigt enkelt, det gick väldigt snabbt och jag är redo att kliva in på planen. Jag vet hur fantastiska fansen är, jag är verkligen glad över att vara en del av det här och vill skapa speciella ögonblick och minnen tillsammans, säger 25-åringen i ett uttalande.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano landar övergångssumman på omrking 40 miljoner pund (motsvarande 430 miljoner kronor).

– Conor är en toppmittfältare som vi har arbetat outtröttligt för att få in i vårt lag, säger Spurs-tränaren Thomas Frank.

Welcome to North London. pic.twitter.com/FsCLFWgxFR — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 14, 2026

Conor Gallagher är fostrad i Chelseas akademi. Han har även spelat för bland annat Crystal Palace.