Uppgifter: Aston Villa ute efter Atletico Madrid-stjärnan

Aston Villa ser ut att vilja förstärka sitt mittfält.

Då har man vänt blickarna mot den spanska huvudstaden Madrid.

Där spelar nämligen Conor Gallagher.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha kommit fram i Chelseas akademi flyttade Conor Gallagher till Spanien och Atletico Madrid under sommaren 2024.

Sedan dess har den engelska mittfältaren spelat 77 matcher för huvudstadsklubben i vilka han har gjort sju mål och sju assist.

Nu kan han dock vara föremål för en flytt tillbaka till Premier League.

Enligt Daily Mail är Aston Villa intresserade av mittfältaren då tränare Unai Emery sägs ha fått upp ögonen för honom under sin tid i Chelsea.

För att en övergång ska bli verklighet sägs Birmingham-klubben behöva betala omkring 35 miljoner pund, eller drygt 430 miljoner kronor. Däremot sägs Aston Villa se ut att erbjuda Atletico Madrid ett lån med köpoption, vilket den spanska klubben inte anser vara optimalt.

Conor Gallaghers kontrakt med Atletico Madrid sträcker sig till sommaren 2029.