Officiellt: Stanway lämnar Bayern München – i sommar

Georgia Stanways kapitel i Bayern München går mot sitt slut.

Detta då hon har bestämt sig för att lämna storklubben i sommar.

– Beslutet att lämna München och mitt lag var otroligt svårt, säger hon i ett uttalande.

Foto: Alamy

Sedan år 2022 har Georgia Stanway, 27, spelat för tyska Bayern München. Under de efterföljande åren har hon bland annat vunnit tre ligatitlar, en cuptitel och två supercuptitlar.

Nu har hon dock fattat ett stort beslut, och kommer att lämna München efter att hennes kontrakt löper ut i sommar

– Jag är otroligt tacksam gentemot FC Bayern för de senaste åren. Tack och lov är inte min tid här över än. Beslutet att lämna München och mitt lag var otroligt svårt. Jag tog det definitivt inte lättvindigt, säger den engelska landslagsspelaren i ett uttalande och fortsätter:

– Jag har fått vänner och minnen här som jag kommer att ha med mig livet ut och jag har utvecklats enormt både som spelare och som person. Jag kommer att ge absolut allt för FC Bayern till min sista stund, vilket jag även har gjort under de här tre och ett halvt åren. I slutet av säsongen vill jag säga adjö till klubben och fansen med så många titlar som möjligt.

Förutom Bayern München har Georgia Stanway spelat för klubbar som Manchester City och Blackburn Rovers.



