Officiellt: Strandberg klar för kinesisk klubb

Carlos Strandberg, 29, flyttar till Kina.

Svensken har presenterats av Qingdao Hainiu.

Foto: Bildbyrån

Carlos Strandberg har tillhört turkiska Hatayspor sedan 2023 men bröt kontraktet i fjol. Nu står det klart att den svenske forwarden flyttar till Kina.

29-åringen har presenterats av Qingdao Hainiu i den kinesiska högstaligan. Laget slutade på en 14:e plats förra säsongen.

Carlos Strandberg noterades för 12 mål på 63 matcher i Hatayspor. Han har tidigare spelat för AIK, Malmö FF, BK Häcken och Örebro SK.