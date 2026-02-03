Officiellt: Strandberg klar för kinesisk klubb
Carlos Strandberg, 29, flyttar till Kina.
Svensken har presenterats av Qingdao Hainiu.
Carlos Strandberg har tillhört turkiska Hatayspor sedan 2023 men bröt kontraktet i fjol. Nu står det klart att den svenske forwarden flyttar till Kina.
29-åringen har presenterats av Qingdao Hainiu i den kinesiska högstaligan. Laget slutade på en 14:e plats förra säsongen.
Carlos Strandberg noterades för 12 mål på 63 matcher i Hatayspor. Han har tidigare spelat för AIK, Malmö FF, BK Häcken och Örebro SK.
