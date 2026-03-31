Officiellt: Streete lämnar Bois för Hödd

Cameron Streete har gjort sitt i Landskrona Bois.

I dag står det klart att 27-åringen flyttar till IL Hödd i den norska andraligan.

”BoIS har valt att tillgodose anfallarens önskemål om att testa lyckan i en ny miljö”, skriver klubben i ett uttalande.

Det var inför fjolårets säsong som Landskrona Bois värvade Cameron Streete från FC Stockholm.

Efter ett år i Skåne-klubben står det klart att anfallaren lämnar Sverige och superettan. Detta för spel i norska IL Hödd.

”I superettan gjorde anfallaren tre mål och allra mest minnesvärt får ändå baljan i derbyt mot Helsingborg anses vara. Streete stötte in 2-3-reduceringen i den händelserika match som till sist slutade lika på tre. Under försäsongen har speltiden varit mindre och BoIS har valt att tillgodose anfallarens önskemål om att testa lyckan i en ny miljö. En lösning som passar båda parter”, skriver Landskrona i ett uttalande.

IL Hödd spelar till vardags i den norska andraligan, där man slutade på en tionde plats i fjol.