Officiellt: Stuart Baxter tar över HBK

Halmstads BK har presenterat sin nya huvudtränare.

Det är Stuart Baxter som tar över klubben som interimlösning.

Tidigare i veckan meddelade Halmstads BK att huvudtränaren Johan Lindholm får sparken, efter den tuffa inledningen på säsongen.

Nu har Lindholm ersatts med ett, för många, bekant ansikte inom svensk fotboll. HBK har nämligen utsett Stuart Baxter som interimtränare. Den skotske 72-åringen återvänder till klubben efter 35 år.

– Att återvända till HBK efter alla dessa år framkallar naturligtvis starka känslor. Det var här, på Örjans vall, som mycket av min tidiga filosofi formades. Men jag är inte här för att vi ska förlora oss i nostalgi över det förflutna. Fotboll spelas i nuet, och den bistra verkligheten är att vi befinner oss i ett synnerligen prekärt tabelläge. Jag vet vad som krävs i sådana här situationer. Det handlar inte om att spela den mest estetiskt tilltalande fotbollen från dag ett, utan om att organisera oss och slåss kollektivt för varje poäng. Mitt primära uppdrag är att återställa tron på det vi gör och ge spelarna de tydligaste möjliga taktiska verktygen för att börja vinna fotbollsmatcher, säger Baxter på HBK:s hemsida.

Baxter har tidigare varit tränare i AIK, Helsingborg.