Officiellt: Talangen återvänder till Liverpool

Lewis Koumas har varit utlånad till Birmingham City.

Nu återvänder 20-åringen till Liverpool.

Foto: Alamy

Lewis Koumas, 20, lämnade Liverpool för Birmingham City på lån inför säsongen. Totalt blev det ett mål på 23 framträdanden i Championship och nu återvänder 20-åringen till Liverpool.

”Alla i klubben vill tacka Lewis för hans insatser och önskar honom lycka till i framtiden.”, skriver Birmingham City.

Lewis Koumas har tidigare varit utlånad till Stoke City. Han har där till representerat Wales A-landslag nio gånger.



