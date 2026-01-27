Officiellt: Talangen återvänder till Liverpool
Lewis Koumas har varit utlånad till Birmingham City.
Nu återvänder 20-åringen till Liverpool.
Lewis Koumas, 20, lämnade Liverpool för Birmingham City på lån inför säsongen. Totalt blev det ett mål på 23 framträdanden i Championship och nu återvänder 20-åringen till Liverpool.
”Alla i klubben vill tacka Lewis för hans insatser och önskar honom lycka till i framtiden.”, skriver Birmingham City.
Lewis Koumas har tidigare varit utlånad till Stoke City. Han har där till representerat Wales A-landslag nio gånger.
