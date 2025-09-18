Kawa Mazen Sulaiman lämnar AIK.

Talangen återvänder till Gif Sundsvall.

– Efter utflykten till Stockholm är han nu tillbaka hos sin familj och moderförening GIF Sundsvall, säger klubbens sportchef Joel Cedergren via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Kawa Mazen Sulaiman lämnade Gif Sundsvall för AIK inför säsongen 2023.

Nu står det klart att den 18-årige talangen gör flytten tillbaka till Sundsvall och således lämnar Stockholmsklubben.

– Efter utflykten till Stockholm är han nu tillbaka hos sin familj och moderförening GIF Sundsvall, säger sportchefen Joel Cedergren.

Mazen Sulaiman har skrivit på ett hybridkontrakt med Gif Sundsvall. Till en början är avtalet ett akademikontrakt, men det blir ett A-lagskontrakt ifall han gör matcher med klubbens A-lag.

Avtalet sträcker sig över 2026.