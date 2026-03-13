Officiellt: Talangerna tar steget upp till A-laget

Sally Nylén, 17, och Doris Petz, 18, tar steget upp till A-laget.

Foto: Bildbyrån

Under fredagsförmiddagen kom Hammarby med beskedet att man säkrar upp två talanger. 18-åriga Doris Petz och 17-åriga Sally Nylén tar klivet upp till A-laget. Talangerna skriver ett treårskontrakt med klubben.



– Det här är två tjejer som är väletablerade i flicklandslag och har funnits med oss i A-verksamheten i rotation över längre tid. Och i Doris fall har hon ju redan burit grönvitt i ett decennium. Hon och Sally har tränat regelbundet med A-laget sedan säsongsstarten och gjort det bra. De har visat den mentalitet och vilja att jobba hårt som vi vill se hos våra spelare, säger sportchef Arnór Smárason via klubbens uttalande.

Doris Petz har redan hunnit representera Hammarby i 10 år efter att hon anslöt vid åtta års ålder från Boo FF.

– Det känns verkligen jättebra, jag är överlycklig! Att dessutom få fortsätta göra resan tillsammans med Sally känns hur stort som helst. Jag ser detta som bränsle och vill bara gå ut och jobba ännu hårdare, bli så bra jag kan bli och etablera mig mer i laget, säger Doris Petz.

Högerbacken Sally Nylén anslöt till Hammarby vid 14-års ålder och ska nu fortsätta representera klubben.

– Det känns såklart jättekul och stort! Det är det här jag har jobbat för sedan jag kom till Bajen, så det är en stolthet man känner. Jag ser fram emot att fortsätta lära mig nya saker vid varje träning och att konkurrera om en plats, säger Sally Nylén.

Både Petz och Nylén gjorde damallsvensk debut borta mot Alingsås i fjol och båda har ett F19-guld på cv:t.