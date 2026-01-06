Officiellt: Ten Hag klar för nytt jobb

Erik ten Hag lägger tränarjobbet åt sidan.

Den förre United-coachen blir teknisk direktör i FC Twente.

Foto: Alamy

Erik ten Hag kommer senast från en misslyckad tränarsejour i Bayer Leverkusen. Det blev bara tre matcher som tränare i den tyska klubben innan han fick sparken.

Nu har Erik ten Hag lagt tränarrollen åt sidan. I stället står det klart att han blir teknisk direktör i Eredivisie-klubben FC Twente. Han tillträder rollen den 1 februari.

– Det är väldigt trevligt, och speciellt, att återvända till FC Twente, då jag kom till Het Diekman (lagets tidigare hemmaarena) som supporter i unga år. Min fotbolls- och tränarkarriär startade här, säger Ten Hag på klubbens hemsida.

Erik ten Hag gjorde 258 matcher för FC Twente som spelare och har tidigare varit assisterande tränare i A-laget.

Erik ten Hag har tidigare varit tränare i Manchester United och Ajax.