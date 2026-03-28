Officiellt: Thelin-favorit klar för Haugesund

Sivert Heltne Nilsen har lämnat Aberdeen.

Den tidigare Elfsborg-mittfältaren har presenterats av Haugesund.

– Jag är mig själv på planen, säger Nilsen i ett uttalande.

Sivert Heltne Nilsen spelade under Jimmy Thelin i Elfsborg 2019-2020. Norrmannen återförandes med den svenske tränaren i Aberdeen 2024 och blev en viktig pusselbit i den skotska klubben.

Thelin fick sparken av Aberdeen i januari och nu står det även klart Nilsen lämnat. 34-åringen har presenterats av norska Haugesund på ett kontrakt till sommaren 2029.

– Jag är mig själv på planen och ingenting har förändrats i det avseendet. Jag är uppvuxen i ett fotbollsomklädningsrum och när det är träning och matcher är det det enda som spelar roll då och där. Energi är en av mina styrkor och jag är så miljöskadad att det inte är något jag kommer att kunna lägga undan, säger norrmannen på Haugesunds hemsida.

Nilsen gjorde totalt 83 matcher under Jimmy Thelin.